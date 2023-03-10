Названы даты проведения последних звонков в Коми

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Стало известно, как и когда пройдут последние звонки в Коми. Как рассказали в Минобразования республики, праздники для выпускников пройдут в обычном формате: с традиционными линейками и вальсом.

Прозвенят последние звонки для выпускников 9 и 11 классов в один день — 22 мая. Такое решение продиктовано расписание экзаменов.

– В этом году основной период государственной итоговой аттестации начинается у девятиклассников – 24 мая, у одиннадцатиклассников – 26 мая. Чтобы выпускники подошли к первым экзаменам спокойно и с хорошим настроением, мы предлагаем школам организовать торжественные мероприятия – последние звонки накануне, в понедельник, 22 мая, – пояснила и.о. министра образования и науки Республики Коми Наталья Якимова.

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