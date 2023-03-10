Рекреационный комплекс в Верхней Максаковке не затронет традиционное место отдыха у воды

Фото6 пресс-служба мэрии Сыктывкара

Рекреационный комплекс у озера Шойкир в Верхней Максаковке не затронет традиционное место отдыха у воды. Об этом сообщает пресс-служба администрации Сыктывкара. Также не будет никаких заборов, ограничивающих доступ к воде. Соответствующие планы по обустройству комплекса в прибрежной зоне обсуждались в поселковой администрации при участии возможных инвесторов проекта, представителей Общественного совета посёлка, администрации города и Минприроды Республики Коми.

На данный момент есть несколько предпринимателей, готовых обустроить зону для досуга и отдыха на берегу озера. Кто конкретно этим займётся – будет решаться в ходе открытых конкурсных процедур на право размещения нестационарных объектов.

Как пояснили заместитель руководителя администрации Лариса Туркова и главный архитектор города Владимир Рунг, озеро Шойкир (в народе – «Кирпичное») имеет потенциал для организованного досуга и рекреации жителей посёлка, Сыктывкара и других городов, поскольку водный объект окружён живописным хвойным лесом.

Такое сочетание позволяет сконцентрировать в одном месте различные виды отдыха. В то же время имеется запрос от жителей поселка о благоустройстве территории. Давно обсуждается появление хозяйствующего субъекта, который помимо коммерческой деятельности будет нести ответственность за содержание территории и будет связующим звеном между администрацией поселка и городскими службами.

Каждый из предпринимателей озвучил своё видение по созданию рекреационной зоны. В частности, лесной массив озера может стать местом организации летних и зимних видов досуга. Акватория озера позволяет разместить лодочную станцию. Летом она может использоваться для водных видов отдыха – проката лодок, катамаранов, SUP-досок. Зимой возможно оборудование катка, прогулочной лыжни, трасс для снегоходов и квадроциклов, тюбинговой горки.

Ещё один вариант рекреационной зоны - глэмпинг (разновидность кемпинга, объединяющая в себе комфорт гостиничного номера с возможностью отдыха на природе – прим.). В таком случае у озера могут появиться три модульных домика для семейного отдыха. Подразумевается наличие административного модуля с мини-кафе.

При этом в ходе встречи особо подчёркивалось, что не появится никаких заборов, ограничивающих доступ к озеру – в любом случае территория рекреационной зоны будет открытой. Поднимался вопрос и о том, чтобы была сохранена возможность отдыха людей вне зоны рекреации. Дело в том, что данное озеро является востребованным местом отдыха у жителей посёлка и города: здесь отдыхают у воды и жарят шашлыки. Указанная линия вдоль берега останется по-прежнему доступной для свободного отдыха.

Также обсуждались вопросы сохранения и оздоровления экосистемы озера, возможные экологичные способы водоснабжения, водоотведения, электроснабжения объектов.

В завершение встречи представители Общественного совета Верхней Максаковки одобрили инициативу о создании рекреационной зоны у озера Шойкир. В настоящее время вопрос взят в более детальную проработку городской администрацией. Будет проведена инвентаризация действующих правоотношений на территории, определена схема размещения объектов, подготовлена конкурсная документация, включающая в себя обязанности сторон, сроки, обременения и другие важные моменты.

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