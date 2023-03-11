Жителя Коми признали виновным в приставании к 14-летним девочкам

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В Уст-Куломском районе 66-летнего местного жителя признали виновным в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Коми.

По предоставленным данным, мужчина приставал к двум 14-летним девочкам на остановке. Фигурант уголовного дела вел с ними «безнравственные циничные разговоры на сексуальные темы».

В ведомстве сообщили, что подсудимому назначили наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима.

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