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НовостиОбщество12 марта 2023 5:57

В Коми мужчину оштрафовали за вылов хариуса

Он должен заплатить 2 тысячи рублей
Источник:kp.ru
Фото: Алексей БУЛАТОВ

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Корткеросском районе мужчину привлекли к административной ответственности за вылов хариуса. Об этом сообщили в пресс-службе судов Коми.

Мужчина выловил хариуса на реке Соль. Для этого он использовал крючковое ручное орудие. Вылов хариуса в этом месте и в это время была запрещена. На мужчину завели административное дело. Нарушителя оштрафовали на 2 тысяч рублей. У него конфисковали орудие добычи.

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