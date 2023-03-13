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НовостиПроисшествия13 марта 2023 7:58

В Коми из горящей квартиры спасли 69-летнего мужчину

Еще 16 человек эвакуировались самостоятельно
Источник:kp.ru
Фото: МЧС по Коми

Фото: МЧС по Коми

В Сосногорске произошел пожар в жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Коми.

По данным ведомства, огонь вспыхнул в 6 микрорайоне в доме №12. Из горящего здания пожарные спасли пенсионера, еще 16 человек покинули задымленное здание самостоятельно.

– В тушении пожара были задействованы 10 огнеборцев и 3 единицы техники. Предварительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем, – уточнили в МЧС.

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