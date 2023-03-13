В Коми спасли мужчину и двух детей, застрявших на снегоходе

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Прилузском районе спасли мужчину и двух детей, застрявших на снегоходе. Инцидент произошел в субботу, 11 марта.

В районе озера Выльты в Объячево мужчина катал на снегоходе двоих детей. Транспортное средство застряла в подтаявшем снегу. Вытащить снегоход самостоятельно мужчина не смог и потому вызвал спасателей. Они помогли вытащить технику из снега. К счастью, медицинская помощь никому не понадобилась, передает «Комиинформ».

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