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НовостиОбщество14 марта 2023 5:45

В аэропорту Сыктывкара установили амбулифт для маломобильных граждан

Теперь нуждающиеся смогут спокойно садиться на борт самолета
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

В сыктывкарский аэропорт привезли амбулифт для обслуживания маломобильных граждан. В настоящий момент оборудование приняли и проверили в работе. По предоставленной информации, амбулифт куплен в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы».

По словам министра экономразвития и промышленности Коми Евгения Пономаренко, жители и гости столицы республики, которые нуждаются особой помощи, смогут спокойно подниматься на борт самолета.

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