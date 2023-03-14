В аэропорту Сыктывкара установили амбулифт для маломобильных граждан

Фото: архив КП
В сыктывкарский аэропорт привезли амбулифт для обслуживания маломобильных граждан. В настоящий момент оборудование приняли и проверили в работе. По предоставленной информации, амбулифт куплен в рамках региональной программы «Развитие транспортной системы».
По словам министра экономразвития и промышленности Коми Евгения Пономаренко, жители и гости столицы республики, которые нуждаются особой помощи, смогут спокойно подниматься на борт самолета.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
В школах Коми вместо астрономии и экологии будут учить теорию вероятностей (подробнее)