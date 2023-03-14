Неизвестный житель Коми выиграл в лотерею почти 35 млн рублей

Автор фотографии: Булатов Алексей

Житель Коми сорвал куш в лотерею, потратив при этом всего сотни рублей. Счастливчик в один миг проснулся миллионером.

Накануне, 13 марта, разыгрывался суперприз - 34 777 401 рубль. Неизвестный житель республики угадал все цифры в лотерейном билете и стал обладателем огромной суммы.

Герой тиража ещё не обратился в лотерейный центр. Известно лишь, что победитель приобрёл билет в мобильном приложении, потратив 300 рублей.

По правилам государственной лотереи, чтобы выиграть суперприз, необходимо угадать все числа комбинации. К победе участника привели числа 19, 5, 10, 11, 6, 7, 12, 14, отмеченные в первом поле билета, и число 4 — во втором.

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