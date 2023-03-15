В Коми 67-летняя женщина отдала мошенникам 4,3 млн рублей

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В Инте местная жительница стала жертвой мошенников. Женщина влезла в долги и отдала аферистам более 4 млн рублей. О произошедшем рассказали в пресс-службе МВД по Коми.

По данным ведомства, пожилая интинка хотела увеличить свой доход и обратилась к брокеру, который и вытянул из женщины деньги.

- Потерпевшей посредством интернет платформы написал лжеброкер и стал предлагать выгодные программы по увеличению дохода. Заявительница поверила и вложила свои сбережения в размере порядка 2,7 млн на счета, указанные мошенником. А также оформила кредит под залог квартиры через операциониста банка. Однако обещанной прибыли пенсионерка не дождалась. Общая сумма, на которую потерпевшая пополнила карман аферистов, составила 4 335 580 рублей, - уточнили в МВД.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ (мошенничество, совершенное организованной группой либо в особо крупном размере, а также повлекшее лишение права на жилое помещение).

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