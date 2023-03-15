Минэкономразвития Коми возглавил Евгений Пономаренко

Фото: пресс-служба главы Коми

Министерство экономического развития возглавил Евгений Пономаренко. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики. Указ о назначении Пономаренко подписал руководитель региона Владимир Уйба.

– Евгений Пономаренко назначен на должность заместителя Председателя Правительства Республики Коми – министра экономического развития и промышленности Республики Коми, – говорится в документе.

Справка

Пономаренко Евгений Александрович родился 10 апреля 1981 года в г. Уфа Республики Башкортостан.

Образование – высшее. В 2003 году окончил с отличием Уфимский государственный институт сервиса (проектирование и сервис бытовых машин и приборов, инженер); в 2017 году окончил Башкирскую академию государственной службы и управления при Главе Республики Башкортостан с отличием (государственное и муниципальное управление, магистр)

В 2006-2017 гг. работал на руководящих должностях в ООО НПФ "Кросс", ООО "ПРЕМ",

ООО "КорпусГрупп Урал", ООО "Азия Импорт".

2017 - 2019 гг. – заместитель директора, заместитель директора по стратегическому развитию и инновациям Государственного автономного учреждения ипподром "Акбузат" РБ им. Т.Т. Кусимова, Государственного автономного учреждения Центр компетенции Республики Башкортостан по коневодству и конному спорту "Акбузат".

В 2019-2020 гг. работал на руководящих должностях в автономной некоммерческой организации по подготовке и реализации мероприятий по развитию межнационального и международного сотрудничества Конгресс-бюро Республики Башкортостан "Офис-группа".

2020 – 2021 гг. – начальник отдела Министерства промышленности и энергетики Республики Башкортостан, заместитель министра промышленности, энергетики и инноваций Республики Башкортостан.

В 2021 году – заместитель директора департамента Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

2021 – 2022 гг. – директор муниципального автономного учреждения "Агентство по развитию территории муниципального района Иглинский район Республики Башкортостан".

Награждён Почётной грамотой Республики Башкортостан (2021 год), Благодарственным письмом Главы Донецкой народной Республики (2022 год), Почётной грамотой Союза торгово-промышленная палат Республики Башкортостан (2020 год).

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