В Коми три человека пострадали из-за схода льда с крыш

Фото: София БЕРЕЗОВСКАЯ

В Коми три человека пострадали в результате схода льда с крыш домов. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского Минздрава.

В марте из-за гололеда в Сыктывкаре пострадал 41 человек. Двое пострадали из-за схода льда и снега с крыши. Травмы получили двое взрослых и один ребенок. 31 человек попал в больницу из-за получения травм на гололеде. Травмы получили трое детей. В Ухте поскользнулись 10 взрослых и трое детей. В больницы попали двое несовершеннолетних и восемь взрослых.

В Инте, Княжпогостском, Корткеросском районах госпитализировали по одному пострадавшему на скользкой дороге. В Печоре один человек получил травму из-за схода снега с крыши, один упал в гололед, оба попали в больницы. Кроме того, в Прилузье пострадал один ребенок, передает «Комиинформ».

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