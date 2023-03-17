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НовостиПроисшествия17 марта 2023 6:15

В аварии в Сыктывкаре пострадала 12-летняя девочка

В ГИБДД столицы сообщили подробности случившегося
Источник:kp.ru
Фото: ГИБДД Сыктывкара

Фото: ГИБДД Сыктывкара

В ГИБДД Сыктывкара сообщили о ДТП, которое произошло 16 марта в столице Коми. По предоставленным данным, в аварии пострадала 12-летняя девочка.

В ведомстве сообщили, что утром 24-летняя девушка за рулем автомобиля «Лада Калина» на перекрестке Дырносской улицы и Панева столкнулась с машиной «Лада Гранта».

В результате случившегося девочка, которая находилась на заднем сидении, получила черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга. Обстоятельства случившегося уточняются.

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