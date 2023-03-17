Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество17 марта 2023 9:33

В Коми спасли туристов, у которых сломалась техника

Инцидент произошел в нацпарке «Югыд ва»
Источник:kp.ru
Фото: Иван ВИСЛОВ

Фото: Иван ВИСЛОВ

На Аранецком перевале отряд «Спас-Коми» помог туристам, у которых сломалась техника. Инцидент произошел в четверг, 16 марта.

Туристы ехали на снегоходах по Аранецкому перевалу в нацпарке «Югыд ва». У них сломалась техника. Туристы оказались рядом с временным постом «Спас-Коми» и попросили о помощи. Спасатели выполнили сварочные работы, и на это ушло два часа. После этого туристы продолжили свой путь, передает «Комиинформ».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми снегоход провалился в полынью (подробности)