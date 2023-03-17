В Коми спасли туристов, у которых сломалась техника

Фото: Иван ВИСЛОВ

На Аранецком перевале отряд «Спас-Коми» помог туристам, у которых сломалась техника. Инцидент произошел в четверг, 16 марта.

Туристы ехали на снегоходах по Аранецкому перевалу в нацпарке «Югыд ва». У них сломалась техника. Туристы оказались рядом с временным постом «Спас-Коми» и попросили о помощи. Спасатели выполнили сварочные работы, и на это ушло два часа. После этого туристы продолжили свой путь, передает «Комиинформ».

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