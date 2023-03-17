В Ухте сошедшая с крыши лавина сдвинула 1,5-тонный автомобиль

В Ухте с крыши ведомственного здания сошла лавина

В Ухте на припаркованный автомобиль упал снег. Лавина сошла на машину, на которой приехала женщина с ребенком. Ухтинка пошла отводить малыша в детсад, а когда вернулась, расплакалась, ведь неизвестно, как могли обернуться события.

По словам очевидцев, 1,5-тонная машина легко сдвинулась под напором лавины.

Известно, что место было огорожено и парковать автомобили там было запрещено, однако ухтинку это не остановило.

- Здание было огорожено металлическим забором и сигнальными лентами, оставлять там машину было изначально опасно. Водитель, припарковавшая авто, взяла ответственность на себя, - цитирует мэра Ухты Магомеда Османова издание «Комиинформ».

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