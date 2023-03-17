Температура воздуха в Коми опустится до -27 градусов

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Стало известно, какая погода будет в Коми в ближайшие дни. Согласно прогнозу республиканских синоптиков, в регионе ожидается значительное похолодание, гололед и метели.

Так, погода начнет портиться завтра, 18 марта. Метеорологи обещают порывистый ветер, который будет достигать 14 м\с, а также 20-градусные морозы.

В субботу, 18 марта, будет облачно с прояснениями. В отдельных районах небольшой снег, гололедно-изморозевое отложение. Ветер западной четверти 5-10 м/с, местами порывами до 14 м/с, метель. Температура ночью -8...-13, при прояснении -16...-21, днем +1...-4, на северо-востоке -3...-8°С. На дорогах гололедица.

На крайнем северо-востоке ночью будет преимущественно без осадков. Ветер подует северный, северо-западный 4-9 м/с. Температура воздуха составит -22...-27°С. Днем там временами возможен небольшой снег, гололед. Ветер поменяется на юго-западный, западный 8-13 м/с, порывами 15-17 м/с, метель. Температура повысится до -7...-12°С.

В Сыктывкаре в этот день будет облачно с прояснениями, преимущественно без осадков. Ветер западной четверти 5-10 м/с. Температура ночью: -9...-11, днем +1...-1°С.

Воскресенье 19 марта: Облачно с прояснениями. В северных и центральных районах небольшие, днем местами умеренные осадки (снег, мокрый снег). В южных районах без существенных осадков. Ветер Ю, ЮЗ 6-11 м/с, днем порывами до 17 м/с, местами метель. Температура ночью -8...-13, при прояснении -14...-19, днем +1...-4, на крайнем северо-востоке ночью -21...-26, днем -5...-10°С.