В Сыктывкара после ДТП пострадала пассажирка автобуса

Фото: ГИБДД Башкирии

В ГИБДД Коми сообщили о ДТП, которое произошло в Сыктывкаре 17 марта. По предоставленной информации, пассажирский автобус Нефаз столкнулся с легковым автомобилем.

В ведомстве сообщили, что авария была зарегистрирована на улице Пушкина. В ГИБДД уточнили, что водитель «Шкоды» не уступил дорогу, и поэтому столкнулся с автобусом. В результате случившегося пострадала 72-летняя пассажирка.

Она получила травмы различной степени тяжести.

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