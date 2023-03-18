В Коми пустили дополнительные пригородные поезда из Кожвы

Фото: архив КП

По информации «РЖД» с 20 марта в Коми возобновят курсирование дополнительных пригородных поездов из Инты до Кожвы, а также из Кожвы до Печоры.

Уточняется, что для этих целей до станции Кожва продлили маршрут пригородного поезда № 6841 Инта – Печора. Отправление поезда запланировано в 8:07, прибытие в Кожву в 12:18.

Еще один рейс Кожва 1-Печора будет отправляться из Кожвы в 13:15 и прибывать в Печору в 13:40.

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