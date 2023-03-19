В Коми завершились поиски 56-летнего мужчины

Фото: Лиза Алерт

В Коми завершились поиски 56-летнего Василия Трубина из Усинска. Об этом сообщили в местном поисковом отряде «Лиза Алерт».

Как сообщалось ранее, 56-летний мужчина пропал еще 7 марта. С тех пор его местонахождение оставалось неизвестным. Позднее стало известно, что жителя Коми нашли. В поисковом отряде уточнили, что мужчина жив. Где Трубин был все это время, и при каких обстоятельствах его нашли, не сообщается.

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