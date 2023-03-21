В меню ужина Владимира Путина и Си Цзиньпина попали печорская нельма и оленина

Фото: Сергей Карпухин, ТАСС

В Москве проходит встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Накануне главы государств провели встречу в Кремле и продолжили свое общение за ужином.

На обед лидерам стран предложили меню из деликатесов, в которое попали и печорская нельма, и оленина, передает KP.RU. Рыбу повар предлагает отведать с овощами, а мясо оленя с вишневым соусом.

Также меню значатся закуска из дальневосточных морепродуктов, блинчик с перепелкой и грибами, уха из стерляди с расстегаем.

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