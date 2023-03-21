Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+6°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество21 марта 2023 5:18

В меню ужина Владимира Путина и Си Цзиньпина попали печорская нельма и оленина

В Сеть выложили меню обеда, который подали главам государств
Источник:kp.ru
Фото: Сергей Карпухин, ТАСС

Фото: Сергей Карпухин, ТАСС

В Москве проходит встреча президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Накануне главы государств провели встречу в Кремле и продолжили свое общение за ужином.

На обед лидерам стран предложили меню из деликатесов, в которое попали и печорская нельма, и оленина, передает KP.RU. Рыбу повар предлагает отведать с овощами, а мясо оленя с вишневым соусом.

Также меню значатся закуска из дальневосточных морепродуктов, блинчик с перепелкой и грибами, уха из стерляди с расстегаем.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Запечённая с клюквой и картофелем оленина: готовим по коми рецептам (подробности)