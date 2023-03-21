В арктические муниципалитеты Коми закупили технику на сумму более 772 млн рублей

Фото: архив КП

Глава Коми Владимир Уйба сообщил на своих страницах в социальных сетях 20 марта, что в арктические муниципалитеты региона поступит новая техника. По его словам, она была приобретена в рамках «Единой субсидии.

Руководитель региона отметил, что часть техники уже отправлена в Усинск, Усть-Цилемский район, Инту и Воркуту. Всего Коми получила из федерального бюджета 772 миллиона 300 тысяч рублей. На вырученные средства купили пожарную, коммунальную, аэродромную технику и пассажирский транспорт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Коми росомаха попала в фотоловушку (подробнее)