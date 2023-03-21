Житель Ухты сжег дачу соседа во время готовки шашлыка

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С жителя Коми взыскали материальный ущерб в размере 631 тысячи рублей за сожженную дачу соседа. По информации Объединенной пресс-службы судов, мужчина жарил шашлык, что и привело к пожару.

Отмечается, что ЧП произошло 8 мая 2022 года в СНТ «Транспортник». Конструкция для жарки шашлыка была вкопана в паре метров от хозяйственной постройки, а земля была покрыта сухой травой, что нарушило правила противопожарного режима.

Подсудимый признал свою вину, раскаялся и полностью возместил ущерб, принеся извинения потерпевшей стороне.

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