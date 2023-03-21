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НовостиОбщество21 марта 2023 7:15

Глава Коми сообщил об избрании Юрия Лисина в Общественную палату России

Владимир Уйба поздравил его с победой
Источник:kp.ru
Фото: Владимир Уйба

Фото: Владимир Уйба

Глава Коми Владимир Уйба сообщил, что Юрия Лисина избрали в состав Общественной палаты России. Об этом Уйба проинформировал 20 марта. – Юрий Владимирович хорошо знает Республику Коми, искренне любит её, имеет богатый опыт профессиональной и общественной работы, за что отмечен высокими государственными наградами, – отметил он. Руководитель республики выразил уверенность в том, что избранник успешно справится с поставленными задачами, пожелав ему успехов и продуктивной работы.

Юрий Лисин был заместителем председателя Общественной палаты Коми с 2021 года. Он курировал работу комиссии по экономическим вопросам.

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