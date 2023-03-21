Жителям Коми объяснили, всегда ли выгодно переходить на единое детское пособие

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Жительница Коми недавно стала мамой в третий раз. До этого женщина получала пособие на своего старшего ребенка, а также оформила выплату на новорожденного. Многодетную маму интересует, есть ли пособие на второго ребенка, а также выгодно ли переходить на универсальное пособие.

Специалисты СФР рассмотрели ситуацию женщины и рассказали, как следует поступить.

– Заявление на единое пособие можно подать на одного ребенка. При этом специалист оценит возможность его назначения на всех детей. В случае, если совокупный размер единого пособия на всех детей будет выше, чем совокупный размер ранее назначенных ежемесячных выплат, то специалист проинформирует вас об этом и направит заявление на доработку. При этом выплата прежних пособий – от 3 до 7 и на третьего ребенка до 3 лет – прекратится. Если более выгодным вариантом будет сохранение прежних пособий, то единое пособие назначат только на второго ребенка, – цитирует БНК специалистов СФР.

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