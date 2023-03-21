В Коми наказали мать подростка, в чем организме найден алкоголь

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В Воркуте суд наказал местную жительницу за то, что в организме ее сына нашли пиво. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Коми.

Известно, что подросток выпил алкоголь в одном из заброшенных зданий города. За недетским занятием мальчика застал инспектор по делам несовершеннолетних, который и составил протокол. За проступок ребенка наказали его мать и назначили штраф в 1,5 тысячи рублей.

Однако, не согласившись с таким решением, она обжаловала его в Воркутинском городском суде, указав, что события административного правонарушения не установлено, оценка доказательств произведена ненадлежащим образом. Но представитель комиссии по делам несовершеннолетних и помощник прокурора Воркуты доводы жалобы не поддержали, считая указанное постановление законным и обоснованным.

Жалоба матери была оставлена без удовлетворения. Аналогичным образом поступил Верховный суд Коми, который оставил решение предыдущей инстанции изменения, сообщила пресс-служба судов.

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