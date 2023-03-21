На Коми надвигаются обильные осадки

Фото: архив "КП"

В Коми значительно испортится погода. По прогнозам синоптиков, сегодня, 21 марта, на республику обрушатся обильные осадки в виде снега и дождя, а на дорогах резко ухудшится видимость.

Так, особенно опасная погода ожидается в шести районах Коми. Жителям данных регионов следует соблюдать осторожность и правила безопасности.

- По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, сегодня с 18 часов до 6 часов 22 марта в отдельных районах (Усть-Вымский, Княжпогостский, Корткеросский, Ухтинский, Троицко-Печорский, Вуктыльский), и с 06.00 до 18.00 22 марта в Печорском районе ожидаются сильные осадки (снег, мокрый снег) 6 мм и более, временами с ухудшением видимости до 500 – 1000 метров, - говорится в штормовом предупреждении.

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