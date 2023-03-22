В Коми не исключают риск завоза кори из других регионов

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Начальник отдела эпидемиологического надзора Коми Марина Петухова сообщила о ситуации с корью в регионе. По ее словам, в настоящий момент роста не наблюдается, однако риск завоза пока что исключать рано.

Всего, отметила Петухова, рост заболеваемости отмечается в 17 субъектах России. Коми в число таких регионов не входит.

– Благодаря хорошему охвату вакцинацией ситуация в республике стабильная. Но все же имеется риск завоза инфекции с других субъектов, – констатировала Марина Петухова.

Руководителям муниципалитетов Коми поручили ввести дополнительные меры по снижению риска завоза и распространения инфекций.

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