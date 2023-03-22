Авиарейсы из Сыктывкара в Минеральные Воды будут субсидировать

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Авиарейсы Сыктывкар – Минеральные воды включили в список субсидируемых на 2023 год. Об этом сообщили в пресс-службе Росавиации.

В перечень субсидируемых вошли еще 26 рейсов. Теперь их насчитывается 303. Один из маршрутов – Сыктывкар – Минеральные Воды. Их будет обслуживать авиакомпания «Азимут». Рейсы будут выполняться дважды в неделю с 1 июня по 31 декабря 2023 года на самолетах Sukhoi Superjet. Софинансировать расходы на выполнение полетов будет Ставропольский край в размере 50%.

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Решение принято окончательно (подробности)