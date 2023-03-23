В Коми значительно снизилась заболеваемость туберкулезом

Автор фото: Рукавицын Олег

В Коми снизилась заболеваемость туберкулезом. Об этом сообщил главврач Республиканского противотуберкулезного диспансера Сергей Водопьянов. По его словам, показатель за пять лет уменьшился в 1,7 раза.

– Нам удалось достигнуть существенных результатов в борьбе с туберкулезом и сейчас мы имеем выраженное снижение показателей. Заболеваемость туберкулезом за последние 5 лет снизилась в 1,7 раза, показатель заболеваемости туберкулезом детей – в 1,2 раза, показатель смертности от туберкулеза – в 3,4 раза, – сказал врач.

Специалист отметил, что на положительную динамику влияет своевременная диагностика заболевания, а также тот факт, что в современном мире туберкулез хорошо поддается лечению. По словам Водопьянова, обычно курс лечения длится от 6 месяцев до 2-х лет, в зависимости от клинической формы туберкулеза и лекарственной устойчивости микобактерий туберкулеза к лекарственным препаратам.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Обнимать нельзя»: в Сыктывкаре срочно нужна помощь двухмесячной Ладе (подробности)