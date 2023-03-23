Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Сыктывкар
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Сыктывкар
+4°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия23 марта 2023 13:08

В Коми выстрелившему в дочь 34-летнему мужчине добавили уголовную статью

Девочка перенесла операцию
Источник:kp.ru
Фото из личного архива

Фото из личного архива

В Усть-Куломском районе Коми 34-летний Николай Л. обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью своей 3-летней дочери. Сельчанин, поругавшись с женой, выстрелил в малышку, которая стояла за входной дверью. К счастью, ребенок остался жив, но получил ранения.

Стало известно, что мужчину обвинили еще в одной статье «Покушение на убийство». По предварительным данным, в день инцидент пьяный сельчанин грозился расправиться со своей женой. Побоявшись разъяренного супруга, женщина закрылась дома, однако Николай взялся за охотничье ружье и выстрелил в дверь. Мужчина утверждает, что не знал, что за стеной его дочь.

Сейчас малышка находится в больнице Сыктывкара. Ее прооперировали и готовят к выписке. Отец пострадавшей находится в СИЗО.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Коми 34-летний мужчина открыл стрельбу и ранил трехлетнюю дочь (подробности)