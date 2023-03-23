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НовостиОбщество23 марта 2023 14:04

Сколько будет стоить билет на самолет Сыктывкар — Минеральные воды

Максимальная стоимость авиабилета из Сыктывкара в Минводы будет не более 11 тысяч рублей
Источник:kp.ru
Автор фото: Булатов Алексей

Автор фото: Булатов Алексей

Названа стоимость билета из Сыктывкара в Минеральные воды. Самолеты начнут летать из столицы Коми уже в апреле и будут стоить не более 11 тысяч рублей.

Низкая цена билетов обусловлена тем, что рейсы будут субсидироваться. Об этом сообщили в Росавиации. Полеты будет совершать два раза в неделю компания «Азимут».

– Полеты запланированы до 25 октября. Стоимость билета будет не более 11 тысяч рублей по положению субсидирования. Предварительное начало продажи авиабилетов – 3 апреля, – уточнили в Минэке Коми.

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