Сколько будет стоить билет на самолет Сыктывкар — Минеральные воды

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Названа стоимость билета из Сыктывкара в Минеральные воды. Самолеты начнут летать из столицы Коми уже в апреле и будут стоить не более 11 тысяч рублей.

Низкая цена билетов обусловлена тем, что рейсы будут субсидироваться. Об этом сообщили в Росавиации. Полеты будет совершать два раза в неделю компания «Азимут».

– Полеты запланированы до 25 октября. Стоимость билета будет не более 11 тысяч рублей по положению субсидирования. Предварительное начало продажи авиабилетов – 3 апреля, – уточнили в Минэке Коми.

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