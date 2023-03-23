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НовостиОбщество23 марта 2023 11:49

Суд обязал администрацию Сыктывкара отремонтировать три улицы

Это должно быть сделано до 1 июля 2024 года
Источник:kp.ru
Фото: Яндекс. Карты

Фото: Яндекс. Карты

Сыктывкарский городской суд обязал администрацию столицы Коми отремонтировать дороги на трех улицах. Об этом сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

Речь идет об улицах 2-ой, 3-ей и 5-ой Промышленной. Прокуратура обнаружила на дорогах многочисленные просадки и выбоины. Их размеры превышают предельно допустимые значения. Поэтому прокуратура обратилась в суд. В итоге администрацию обязали до 1 июля 2024 года привести дороги в порядок. Решение не вступило в законную силу.

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