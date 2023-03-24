В Сыктывкаре на месяц закроют движение для большегрузов

Фото: архив КП

В Сыктывкаре с 25 апреля до 24 мая ограничат движение для большегрузов. Об этом сообщили в администрации столицы Коми.

Речь идет об автомобилях массой от 5 до 10 тонн. В настоящий момент соответствующее распоряжение уже принято.

По предоставленным данным, решение о введении меры принято на весенний период. В мэрии уточнили, что это поможет сохранить автомобильные дороги и обеспечить безопасность дорожного движения.

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