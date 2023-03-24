В Коми врачи скорой помощи обвиняются в должностном и коррупционном преступлениях

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В Воркуте два врача скорой помощи обвиняются в коррупции. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по Коми.

По данным ведомства, медики за денежное вознаграждение выдавали больничные листы пациентам, которые ничем не болели. Всего за липовые документы врачи получили не более 10 тысяч рублей.

- Следственными органами завершено расследование двух уголовных дел в отношении врачей Воркутинской больницы скорой медицинской помощи, обвиняемых в мелком взяточничестве (ч.1 ст.291.2 УК РФ) и служебном подлоге (ч.1 ст.292 УК РФ). В ходе расследования обвиняемые признали вину в содеянном. Следователем собраны доказательства, что позволило уголовные дела передать прокурору для утверждения обвинительных заключений и последующего направления в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в СК.

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