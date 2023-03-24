Случайно устроивший пожар 42-летний житель Коми возместил миллионный ущерб потерпевшим

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В Вуктыле 42-летний мужчина возместил ущерб местным жителям, которые пострадали из-за его неосторожности. Горожанин устроил пожар, из-за которого сгорели гаражи.

Как сообщает служба судебных приставов Коми, вуктылец, будучи нетрезвым, пытался развести огонь в печи в своем гараже. Для этого он взял горючую жидкость и поджег ее. Пламя быстро распространилось и перекинулось на соседние боксы. Ущерб был оценен в почти миллион рублей.

— Должник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, допустил неосторожное обращение с огнем — а именно пытался растопить печь в своем гараже с использованием горючей жидкости. В результате выброса пламени из топки загорелись деревянные полы и одежда самого «истопника». Затем огонь перекинулся на соседние боксы. Судебный пристав ограничила выезд должника за пределы Российской Федерации и изучила его имущественное положение. Имущества, на которое можно обратить взыскание, не установлено. Основным источником выплаты долга взыскателям стала заработная плата, — рассказали в ФССП.

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