На следующей неделе в Коми пообещали зимние морозы

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В течение следующей недели, с 27 по 31 марта, в республике пообещали морозную погоду. Метеорологи спрогнозировали понижение температуры до -25С. В конце недели Коми попадет под влияние атлантического циклона, в связи с чем будет потепление. На крайнем севере востоке в арктическом воздухе по ночам температура воздуха будет понижаться до -25С, днем повышаться до -7...-12С. На большей части территории первая половина недели будет также с ночными морозами до -12...-17С. Днем температура повысится до -1...-6С. В южной части в начале недели будет морозно до -2...-7С, днем градус повысится до +2С.

В середине недели большинство районов попадут под влияние атлантического циклона. Предварительно, до +10С потеплеет на юге, на севере – до +5С.

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