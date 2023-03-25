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НовостиОбщество25 марта 2023 13:00

В Коми пообещали аномально жаркую температуру в июне и июле

Метеорологи сообщили прогноз на ближайшие полгода
Источник:kp.ru
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Гидрометцентр России сообщил прогноз погоды на следующие полгода. По предоставленным данным, в апреле, мае, августе и сентябре средняя температура будет близкой к норме. В июне и июле пообещали аномальную жару.

Метеорологи также сообщили, что на территории региона месячное количество осадков ожидается около средних многолетних значений. В апреле и в мае осадки будут избыточными.

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