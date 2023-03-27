Социальные пенсии жителей Коми вырастут с 1 апреля

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В апреле вырастут социальные пенсии. Об этом напомнили в Министерстве труда. Повышение выплат на 3,3% произойдет 1-го числа.

Такое решение продиктовано скоростью инфляции. В ведомстве также объяснили, кто теперь будет получать повышенную пенсию, ведь индексация коснется 4 млн россиян.

— Размер индексации рассчитывается исходя из темпов роста прожиточного минимума пенсионеров за прошедший год. Так как в прошлом году инфляция превзошла прогнозы, было принято решение провести повышение ряда социальных выплат поэтапно, чтобы поддержать доходы граждан с учетом роста цен. Таким образом, за 2022 год индексация социальных пенсий проходит в два этапа - с 1 июня 2022 года на 10% и с 1 апреля 2023 года — еще на 3,3%. В целом за год социальные пенсии увеличатся на 13,6%, — отметили в министерстве.

Социальные пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии. Кроме того, эти выплаты положены людям с инвалидностью и тем, кто потерял кормильца.

Напомним, соцпенсии назначаются позже страховых. Возраст, по достижении которого возникает право на социальную пенсию, повышается на 5 лет в соответствии с поэтапным переходным периодом. К 2028 году мужчинам социальная пенсия по старости будет назначаться по достижении 70 лет, женщинам — по достижении 65 лет, — заключили в Минтруда.

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