Сыктывкарцы лишились 91 тысячи рублей при бронировании путевки в Турцию

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Мошенники украли у семейной пары из Сыктывкара более 91 тысячи рублей при бронировании путевки в Турцию. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Коми.

В полицию обратился 28-летний сыктывкарец. Горожанин рассказал, что его супруге написала хорошо знакомая их семье турагент. Она предложила «горящую» путевку на двоих. Супруги сразу же согласились. Они были уверены, что общаются с реальным турагентом, и перевели 87 500 рублей.

На следующий день собеседница вновь написала женщине.Она попросила дополнительно перевести деньги, на этот раз за оплату багажа. В общей сложности мошенникам досталось 91 070 рублей. Сыктывкарцы поняли, что общались с аферистами, после того, как чат был удален и заблокирован. Настоящий оператор на самом деле им не писал. Возбуждено уголовное дело.

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