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НовостиОбщество27 марта 2023 7:42

На Коми обрушатся опасные погодные явления

Из-за обильного снегопада в Коми объявлено штормовое предупреждение
Источник:kp.ru
Автор фотографии: Фролов Михаил

Автор фотографии: Фролов Михаил

В Коми объявлено штормовое предупреждение. По данным синоптиков, на республику обрушится снегопад.

Метеорологи ожидают обильные осадки в шести районах Коми. Жителей Сысольского, Сыктывдинского, Корткеросского, Усть-Куломского, Троицко-Печорского районов и Сыктывкара предупреждают о плохой видимости на дорогах и сильном снегопаде.

- По прогнозу Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Коми, днем 27 марта с 10 до 18 часов в Сысольском, Сыктывдинском, Корткеросском, Усть-Куломском районах, на юге Троицко-Печорского района и районе Сыктывкара ожидается сильный снег (6 мм и более), временами с ухудшением видимости до 500-1000 м, - говорится в сообщении.

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