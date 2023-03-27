Прием заявлений в первые классы в Сыктывкаре стартует 30 марта

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В Сыктывкаре в конце марта начинается прием заявлений на поступление в первый класс. Об этом напомнили в городской мэрии.

В администрации уточнили, что для удобства родителей документы ребенка можно подать несколькими способами: на сайте Госуслуг, на сайте дети11.рф, а также придя лично в школу.

- Прием заявлений в первые классы городских общеобразовательных организаций начнётся 30 марта в 9:00 часов для детей, имеющих внеочередное, первоочередное и преимущественное право приема, а также проживающих на закреплённой территории. Все поданные заявления, независимо от способа их подачи, отображаются в единой электронной очереди, формируемой автоматически в автоматизированной информационной подсистеме «Е-услуги. Образование», - добавили в мэрии.

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