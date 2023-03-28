Из горящего многоквартирного дома в Печоре эвакуировали 9 человек

Фото: архив КП

По данным МЧС Коми, 26 марта произошел пожар в многоквартирном доме в Печоре. По предоставленным данным, ЧП зарегистрировано на улице Социалистической.

По сообщению спасателей, сообщение о возгорании поступило к ним в 15:34. Пожарные прибыли на место случившегося в течение шести минут. К тому моменту, проинформировали в МЧС, из здания эвакуировали 9 человек.

Пожар удалось ликвидировать в 16:21, пострадавших и погибших нет. Общая площадь возгорания составила 2 квадратных метра.

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