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НовостиОбщество28 марта 2023 6:47

Подозреваемого в терроризме гражданина Украины разыскивают в Коми

Информацию о розыске подтвердили в ФСБ
Источник:kp.ru
Фото: МВД по Коми

Фото: МВД по Коми

В Коми объявлен в розыск гражданин Украины 21-летний Петр Колядич. Молодого человека подозревают в причастности к терроризму, сообщает ФСБ.

Ориентировку на Колядича опубликовало МВД республики, в которой говорится, что украинец родился в городе Ровно 4 апреля 1999 года.

Лицам, обладающим какой-либо информацией о Петре Колядиче следует незамедлительно обратиться в органы МВД или ФСБ.

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