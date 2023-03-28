В Коми сотрудница ППС спасла сбережения 78-летней пенсионерки

Фото: пресс-служба МВД по Коми

В Коми 74-летняя жительница Печоры чуть не осталась без сбережений. Женщина хотела перевести деньги мошенникам, но на помощь ей пришла сотрудница ППС, которая уберегла пенсионерку от неприятных последствий.

Как рассказали в пресс-службе МВД, к Изольде Павличук обратилась пожилая женщина с просьбой помочь отправить ей деньги. Пенсионерка рассказала, что ей поступил звонок и неизвестный, представившийся следователем, сообщил, что все средства жительницы Печоры нужно перевести на безопасный счет.

Сотрудница МВД сразу поняла, что пенсионерку пытаются «развести» и уберегла ее от обмана, сохранив 28 тысяч рублей.

- По данному факту следователями ОМВД России по городу Печоре возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 30 части 2 статьи 159 УК РФ, - заключили в министерстве.

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