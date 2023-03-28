«Время пришло»: Мэр Воркуты намерен отправиться служить в зону СВО

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Мэр Воркуты Ярослав Шапошников подписал контракт и отправится служить в зону СВО. Об этом он сообщил во время митинга в городе.

Шапошников также рассказал, что вместе с ним такое решение приняли еще пять коллег. Мэр города подчеркнул, что решение было принято осознанно, а глава республики его поддержал. Однако глава администрации не уточнил, кто займет пост мэра Воркуты в его отсутствие.

— Пришло время непосредственно поддержать наших ребят и самому принять участие в специальной военной операции — уже в качестве военнослужащего МО РФ. Вместе со мной из Воркуты поедет пять моих коллег. Решение принято осознанно. Глава Коми Владимир Уйба меня поддержал, — заявил Шапошников.

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