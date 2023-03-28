Более 9 тысяч жителей Коми за неделю заболели ОРВИ

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В Коми снижается уровень заболеваемости ОРВИ. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные региональным Рсопотребнадзором.

По данным ведомства, за минувшую неделю с признаками ОРВИ к медикам обратились 9 083 человека, больше половины из них - дети (5 199). В республике на карантин закрыты пять классов в пяти школах и шесть групп в пяти детсадах, полностью ушедших на карантин школ и садик в Коми нет, заявили в Роспотребнадзоре.

– С 20 по 26 марта зарегистрированы 557 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, что на 0,7% меньше, чем за предыдущую неделю. Интенсивный показатель заболеваемости – 68,9 на 100 тысяч населения против 69,4 за одиннадцатую неделю года. У большинства заболевание протекает в форме ОРВИ, – заключили в Роспотребнадзоре.

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