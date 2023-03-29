Жителя Коми лишили свободы на год за нападение на полицейского

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В Корткеросском районе 30-летнего местного жителя признали виновным в нападении на представителя власти. Об этом сообщили в Объединенной пресс-службе судов.

По предоставленным данным, преступление произошло в мае 2022 года, когда после жалобы сожительницы правоохранители приехали к нему домой. Фигурант уголовного дела в тот момент был пьян и сопротивлялся полицейским, отказываясь покинуть жилое помещение.

В результате он нанес не менее одного удара в бедро и два пинка в живот. Суд назначил ему наказание в виде года лишения свободы в колонии строгого режима.

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