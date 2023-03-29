В Коми неизвестный водитель сбил 29-летнюю женщину и скрылся

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В Корткеросском районе Коми 29-летняя девушка оказалась под колесами авто. Жительницу Сторожевска неизвестный водитель сбил на Садовой улице и скрылся.

Пострадавшая получила серьезные травмы головы и конечностей, однако она не была госпитализирована.

- У пешехода закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение, ушибленная рана надбровной дуги, закрытая травма обоих стоп, перелом под вопросом. Женщина не госпитализирована. Госавтоинспекция ведет поиск водителя-нарушителя, - сообщили в ГИБДД.

Еще один наезд на пешехода произошел в Сыктывкаре 28 марта около 17:08. Мужчина 1987 года рождения за рулем Opel Insignia ехал по улице Карла Маркса. Напротив дома №120 он сбил мужчину 1995 года рождения, который перебегал дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

- У пострадавшего черепно-мозговая травма и сотрясение под вопросом, ссадина лица. Он не госпитализирован. Водитель Opel за рулем с 2006 года, - заключили в ГИБДД.

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