Дети участников СВО из Коми бесплатно отдохнут в лагерях

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Дети участников СВО из Республики Коми бесплатно отдохнут в детских лагерях. Об этом сообщили в пресс-службе главы республики.

– Отличительная особенность этого года – реабилитация и оздоровление участников специальной военной операции, а также организованный летний отдых детей участников СВО, – отметил глава Коми Владимир Уйба.

По его словам, в этом году дети бойцов получат 700 бесплатных путевок. Проезд в лагеря и обратно и им оплатят. В общей сложности на оздоровительную кампанию потратят более 268 миллионов рублей. В планах у правительства Коми – выделить еще 140 миллионов.

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