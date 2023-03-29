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НовостиОбщество29 марта 2023 11:02

В Коми рухнула крыша печорской школы

Причины обрушения пока неизвестны
Источник:kp.ru
Скриншот видео

Скриншот видео

В Печоре рухнула крыша крыльца спецшколы-интерната №6. Видео с обрушенной конструкцией появилось в соцсетях.

По предварительным данным, крыша не выдержала веса снега, который скопился. Однако официального ответа пока от профильных ведомств нет, как и версии произошедшего.

«КП-Коми» обратилось с запросом к Минобразования республики. В министерстве заявили, что официальный ответ готовится, добавив, что информация в Сети искажена.

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