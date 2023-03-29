В Коми рухнула крыша печорской школы

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В Печоре рухнула крыша крыльца спецшколы-интерната №6. Видео с обрушенной конструкцией появилось в соцсетях.
По предварительным данным, крыша не выдержала веса снега, который скопился. Однако официального ответа пока от профильных ведомств нет, как и версии произошедшего.
«КП-Коми» обратилось с запросом к Минобразования республики. В министерстве заявили, что официальный ответ готовится, добавив, что информация в Сети искажена.
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