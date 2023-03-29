В Коми чиновника оштрафовали за нарушение при рассмотрении обращений граждан

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Прокуратура Сосногорска провела проверку исполнения законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан в деятельности администрации городского поселения «Войвож».

В ходе нее установлено, что вопреки требованиям федерального законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан, предусматривающего 30-дневный срок для рассмотрения обращений и заявлений, в администрации поселения на систематической основе допускались нарушения данной нормы закона.

На момент проверки было выявлено пять заявителей, которым администрацией Войвожа не представлены ответы спустя 30 дней со дня регистрации их обращений.

Прокуратура внесла в администрацию городского поселения «Войвож» представление, по результатам рассмотрения которого заявителям, чьи обращения не были рассмотрены в установленный законом срок, даны ответы на их обращения, а виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

- Кроме того, прокуратура Сосногорска возбудила в отношении и.о. руководителя администрации Войвожа дело об административном правонарушении по ст. 5.59 КоАП РФ (нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан), - добавили в ведомстве.

Мировой судья Таёжного судебного участка г. Сосногорска, рассмотрев представленные прокуратурой материалы, привлек чиновника к административной ответственности в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей.

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